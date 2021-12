Kent u Benny al? Zo niet, dan is dit een goed moment om kennis te maken, want deze man heeft extreem indrukwekkende ballen. Heerlijk grote, ronde en stevige vleeshompen die hij aan iedereen laat zien die enigszins interesse toont. Terecht ook, als wij zulke ballen hadden zouden wij ook apetrots zijn. Dan hadden we onze ballen allang een eigen Instagram-account gegeven of een schilderij van ze boven de haard gehangen. Logische plek ook, want zulke magnifieke monsters wilt u natuurlijk wel lekker warm houden. Maar goed, dit gaat niet over onze amateurballetjes, maar over de bolvormige godengeschenken van deze heerlijke beer uit Nijmegen. Waarvan ons is verteld dat ze ook nog heerlijk smaken. Van de uitverkorenen die Benny's ballen in hun mond beroerden en hun tong langs zijn warme vlees sleepten horen we niets dan lovende woorden. En dan hebben we het nog niets eens gehad over de allerbeste eigenschap van Benny's ballen: ze wegen 130 gram. Perfect! Niet zo groot dat het meteen ongezond wordt, maar ruim voldoende voor een goed gevulde hand. Of beter gezegd: twee goed gevulde handen, want niemand limiteert zich natuurlijk tot slechts één Benny-bal. Zulke legendarische ballen verdienen natuurlijk een prijs, een erkenning van hun grootsheid en welverdiende waardering van het publiek. En daarom kunt u hierrrr (SFW) stemmen op Benny's ballen.