Piloot Lawrence Paul Visoski Jr vloog tussen 1991 en 2019 zo'n duizend vluchten. Alhoewel hij die vluchten voornamelijk doorbracht in de cockpit, kwam hij af en toe tevoorschijn voor een bezoek aan het toilet of een kopje koffie. Hoewel door de aanklagers als getuige is aangedragen, lijken zijn getuigenissen vooral Maxwells verdediging te sterken. Niet dat dat nodig was natuurlijk, want de aanklager en rechter waren toch al Democratische zwaargewichten!1!! Enfin, Larry's verhaal:

"Visoski didn't hesitate when Everdell asked him if he ever saw sexual activity when he went for coffee or found sex toys when he cleaned up. “Never,” the pilot answered to both questions. He said he never saw used condoms either. And when he was asked if he ever saw sex acts with underage females, he answered: “Absolutely not.” The pilot said Epstein never warned him to stay in the cockpit during flights and also encouraged him to use a bathroom near the rear of the plane that would require him to walk past the plane's couches. He said he never saw any children on his planes who were not accompanied by their parents. When Everdell asked him about a teenager who prosecutors say was sexually abused by Epstein before she became an adult, Visoski said he believed she was “mature” when he was introduced to her."

Maar, the Great and the Good zijn er wel gloeiend bij, voor zover ze dat niet al waren. Bill Clinton en Donald Trump zag hij "more than once" aan boord. Het is even onduidelijk of Trump ooit expliciet en letterlijk heeft ontkend dat hij met Epstein Air gevlogen heeft, maar bijzonder incriminerend is het in ieder geval wel. Verder zag de piloot Prince Andrew, Kevin Spacey, Chris Tucker, violist Itzhak Perlman, astronaut John Glenn, twee Amerikaanse senatoren, Jelle Geuzens en nog een sloot.

