Het zit ook diep en diep in de cultuur: "Real Arab men (as if that's a real thing) are told to never put their emotions on display. The sentiment of anger is the only exception because the more rage, the manlier".

En dan komen ze in Noord Europa, met een meer feminiene cultuur en dan blijkt dat ze op de korte termijn met woede juist meer bereiken, omdat wij "begrip willen tonen"; "het gesprek willen aangaan", etc. Voor hun is het alsof ze als vos een kippenren binnenwandelen.