U weet vast nog wel hoe Mona Keijzer, staatssecretaris van Klimaatzaken, prompt werd ontslagen toen ze tegen De T. had gezegd dat ze tegen de coronapas en de QR-samenleving was. GeenStijl diende een Wob-verzoek in naar die tamelijk absurde toestand, die leidde tot het volledige vertrek van Mona Keijzer uit de politiek (via een brief waarin ze overigens ook al waarschuwde dat het 3G-beleid via de coronapas zou overgaan in een 2G-beleid). Vandaag kregen we de antwoorden op onze vragen binnen. Relatief snel, voor overheidsbegrippen, maar dat komt vooral omdat het ontslag ook razendsnel is gegaan: uit screenshots (een soort van fotokopieën) van appjes en sms'jes blijkt dat Mark Rutte twee keer "Ja!" antwoordde en geen derde keer meer hoefde te kraaien om Mona Keijzer te verraaien. Exit de Volendamse volksvrouwe van het CDA:

'MR' staat voor 'ministerraad'

Whatsappgroepje van ambtenaren met de naam "Het is me wat"

Uit de inventarisatie van de beschikbare documenten blijkt dat er drie concept-verklaringen zijn geschreven door Rutte om het ontslag van muitende Mona wereldkundig te maken. Die concepten die tot dit kattenbelletje hebben geleid, mogen we helaas niet zien, blijkt uit de begeleidende brief, waarvan het screenshot na de breek staat. Wat we wel kregen, behalve het bovenstaande Ja-woord van de demissionaire MinPres op de ontslagvraag, zijn wat berichten die tussen diverse ministeries (Binnenlandse Zaken, Economische Zaken, Algemene Zaken en Landbouw) rond gestuurd zijn om alle vice-premiers op de hoogte te brengen en om een vervanger voor Mona te vinden.

Het lijkt er op basis van bovenstaand screenshot wel op dat Rutte samen met de laatste andere vice MP (namelijk Hugo de Jonge, partijgenoot van Mona Keijzer) al had besloten dat ze eruit moest, en dat ze pas daarna dat bij Ollongren en Schouten hebben gecheckt: de sms'jes tonen hoe een ambtenaar aan Rutte voorstelt om vice-MP's Ollongren en Schouten te consulteren.

Verder zit bij de Wob-vangst een screenshot van één WhatsApp-groepje dat voor de gelegenheid "Het is me wat" is genoemd. Zodra duidelijk is dat de multifunctionele levende lunchtrommel Stef Blok de taken van Keijzer tijdelijk ging waarnemen, schampert één - geanonimiseerde - ambtenaar: "Leuk trouwens dat Stef Blok ook eens een keer wat anders gaat doen”. Prima Haags mopje, wel. Screenshot daarvan ook na de breek:

De tweet van Wim Voermans die in het groepje gedeeld werd, is het onderstaande bericht, waar de besluitnemende ambtenaren dus (mede) een ankerplaats in vonden om Keijzer van de plank te laten lopen. Verder is in de app-groep te lezen dat Dilan Yesilgoz, die taakwaarnemer Stef Blok uiteindelijk verving als staatssecretaris van EZ & Klimaat, nog even via de Rijksvoorlichtingsdienst werd gestuurd om "qa's" (questions & answers, vermoeden we) door te nemen voordat ze de volgende morgen bij huisomroep WNL aan zou schuiven. De rest van de berichtjes rond het ontslag van Keijzer vindt u in deze PDF. En zo is alles dus quick 'n dirty snel en soepel gegaan met Mona Keijzer. Technisch gezien geheel volgens de regels - en toch voelt het onder de Rutte Doctrine nog steeds als een omerta. Een maand later moest immers ook voormalig CDA Kamerlid Michel Rog het veld ruimen als wethouder in Haarlem, omdat hij het openlijk voor Mona had opgenomen.

Nu u hier toch bent...

GeenStijl wil graag meer eigen onderzoek doen. Maar wij hebben geen diepe Belgische staatssteunzakken, zoals alle kranten, of een miljard taxpoet te verbranden, zoals de NPO. Wij moeten het hebben van uw steun. Dus daarom sluiten we dit blokje eigen onderzoek af met een verzoek om deze en nieuwe Wob-verzoeken te steunen met een donatie. Dank u zeer!