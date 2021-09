Goed dat er ook binnen de gevestigde partijen twijfels zijn. Misschien helpt dat om gezond verstand en mensenrechten boven de "wappie sfeer" te tillen.

Vrijwel iedereen in mijn omgeving is gevaccineerd, en ik ook. Toch zit niemand in mijn omgeving op het afdwingen van vaccinaties te wachten, ik ook niet. Want vaccinatiedwang is bij polio of griep ook niet nodig.

En ik zit vooral niet op een QR samenleving te wachten. Want dit onding gaat natuurlijk veel meer doen dan alleen de (straks tientallen) jaarlijkse covid-, griep- en verkoudheids- vaccinaties bijhouden.

Dat de overheid altijd alles in stront verandert is geen excuus, omdat ook anderen straks bij onze privégegevens kunnen. Al zolang als ik leef haalt de overheid regelmatig het nieuws met het lekken van gevoelige data.

Ooit waren dat vergeten aktetassen bij "gevonden voorwerpen" van de NS; en zelfs volle archiefkasten die bij het groot vuil werden gezet. Later waren het floppydiscs die in huurauto's bleven liggen, of computers met harde schijven tussen de vuilniszakken.

En natuurlijk is er niks veranderd, zie de bijna maandelijkse lekken in het proces van Taghi. Of hoe GGD-medewerkers onlangs privégegevens van BN-ers verkochten. En ondertussen beheerst cybercrime het nieuws. Zowel individuen, bedrijven als overheidsinstellingen kampen regelmatig met ransomware en moeten forse bedragen neerleggen om hun gegevens terug te krijgen.

En dan gaan we een app met medische privégegevens op elke telefoon zetten?

En hoe zit dat met al die mensen die geen smartphone hebben?

Vaak bejaarden die al lang ingeënt zijn?

Dit onding is helemaal nergens voor nodig. Tenzij je streeft naar totalitaire controle

en / of een tweedeling in de samenleving. En dan bedoel ik geen nep-tweedeling door kritiek op het stenigen van homo's; maar een èchte tweedeling. Lopend tussen bevolkingsgroepen die nergens naar binnen mogen, en bevolkingsgroepen die overal naar binnen mogen. Tot ze teveel "social credits" verspelen door op GS te reaguren of een vliegreis te boeken zonder D66-lidmaatschap.