Bij Sars-cov1 zaten na bij de mensen die deze ziekte doorgemaakt hebben na 17 jaar nog anti lichamen in het lichaam. Volgense de wetenschap is de kans groot dat dit bij Sars-cov2 ook het geval gaat zijn, in tegenstelling tot het vaccin waarover je nu al verhalen hoort dat de werking hard afneemt na verloop van tijd. Het vaccin is gemaakt van de eerste stam van Sars-cov2 we zijn zoals iedereen weet al vele varianten verder. Ik heb in mei corona gehad dus ik ben up-to-date ik heb immers een besmetting doorgemaakt met de laatste variant.

Nu is er in Nederland helaas een enge minister van VWS (die ten tijde van zijn wethouderschap in Rotterdam vrouwen wou steriliseren waarvan hij vond dat ze geen kind waard was) en een groep ongekozen mediageile angstzaaiers van het OMT die van onze samenleving een appartheidsstaat maken.

Vanaf vandaag krijgen bij onze lokale voetbalvereniging mensen met een appartheidspas een stempel, een stempel om binnen te zitten. Terwijl de ongevaccineerden om welke reden ze niet gevaccineerd dan ook achter het lint moeten blijven in de kantine. Mensen zonder vaccin de lokale horeca niet meer mogen bezoeken, zelfs niet naar binnen mogen voor een bezoek aan het toillet. 'Dan zetten ze maar dixxi's op het terras' zei onze Hugoschenko. The walk of shame van de ongevaccineerde naar de dixi.

Ik had nog iets meer willen tikken maar mn tegel vol. Mensen die dit steunen SCHAAM JE KAPOT! Appartheid is nooit ergens goed voor geweest.