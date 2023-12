De haan op het erf van BBB is inmiddels schor van het kraaien. Begin deze maand maakte de partij van Caroline van der Plas in de Eerste Kamer qua Dwangwet wederom een labiele indruk, nu blijken meerdere BBB-gedeputeerden ronduit vóór de Dwangwet te zijn. De BBB'ers uit zes provincies steunen de Wij zijn voorstander van de invoering-brief van het Interprovinciaal Overleg (IPO) waar ze in het bestuur zitten. In dit schrijven van het IPO wordt de Tweede Kamer gesmeekt te stoppen zich met de wet te bemoeien - zie de totaalchaos van vorige week - en het eindoordeel aan de senatoren over te laten. Mona Keijzer wordt vandaag in haar eerste asieldebat ook over de rebellerende BBB'ers bevraagd. "Het is maar net wie je spreekt", zegt ze. Staatssecretaris asielzaken Eric Van der Burg (VVD) is het enigszins met haar eens. Maar verder wil hij het niet over de Dwangwet hebben, dat doet hij begin volgend jaar met de Eerste.