De Winther heeft een reconstructie

DEN HAAG - Mona Keijzer maakte zich grote zorgen, toen ze afgelopen week een I&O-onderzoek onder ogen kreeg over het vertrouwen van burgers in de politiek. Dat bleek fors afgenomen, niet in de laatste plaats omdat er een grote groep burgers is die zich niet serieus genomen voelt omdat ’de macht van de meerderheid’ het voor het zeggen heeft. Of het nou over corona gaat, de toeslagenaffaire of de gasboringen in Groningen. Wie iets anders vindt, zoekt het maar uit.

Tijdens een gesprek zaterdag kreeg Mona Keijzer het verzoek de eer aan zichzelf te houden. Dat bleek de Volendamse niet van plan.

Keijzers oog viel op de argumentatie die onderzoeker Peter Kanne aandroeg. Hij noemde in NRC vicepremier Hugo de Jonge die er ’met zijn verstand niet bij kon’ dat mensen zich niet laten vaccineren.

Met premier Mark Rutte en CDA-leider Wopke Hoekstra zou zijn afgesproken om zondag verder te praten over haar bezwaren. Duidelijk was dat Keijzer op ramkoers was en zich niet bij het kabinetsbesluit neer wilde leggen.

