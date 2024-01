Afzwaaiend Commandant Landstrijdkrachten Martin Wijnen en voorganger Mart de Kruif waarschuwden rond de feestdagen in verschillende media voor een oorlog met Rusland. Dat kan altijd: als de Rus Finland, puntje Noorwegen of de Baltische staten binnenvalt wordt het NAVO-bal en dat zal pijnlijk aflopen voor Moskou. Mits de lidstaten zich houden aan de NAVO-normen, Wijnens woorden zijn natuurlijk ook een terecht pleidooi voor investeringen in Defensie. Als één en ander maar niet wordt aangegrepen om mee te vechten met Kiev. Het mag in 2024 namelijk wel wat minder met Oekraïne.

Er gaan met goede reden miljarden Europese en Nederlandse euro’s naar het land voor de strijd tegen Rusland. Maar dat wil niet zeggen dat het verder corrupte Oekraïne dan ook maar lid moet worden van de Europese Unie. Voorlopig is daar geen sprake van, maar het openen van de toetredingsonderhandelingen is een teken aan de wand.

Ook een punt van zorg: de ruimhartige opvang van Oekraïense vluchtelingen en hun voorkeursbehandeling op het gebied van werk, zorg en huisvesting (aanzuigende werking, iemand?). In Nederland waren er halverwege november ruim honderdduizend, een kwart van hen heeft de dienstplichtige leeftijd. In de gehele EU bevinden zich nu 4,2 miljoen Oekraïense vluchtelingen. Als daar net zoals hier ook zoveel jonge kerels tussen zitten kan Kiev daar aardig wat divisies of zelfs legerkorpsen van samenstellen. Los dat het getuigt van enige lafheid kost het verblijf van deze Oekraïners ook veel geld en ruimte. Statushouders uit andere landen die wél de gehele asielprocedure hebben doorlopen hebben - net zoals veel geboren en getogen Nederlanders - geen woning. Al is op dat punt enige beweging zichtbaar. BBB’s Mona Keijzer pleitte afgelopen week in Kamervragen voor een versobering van de opvang van Oekraïners. Het is aannemelijk dat de kwestie dan ook op tafel ligt bij de komende formatieonderhandelingen.

Iets anders: er gaan voortdurend stemmen op dat Israël zich moet onderwerpen aan een staakt-het-vuren in de strijd tegen de sadistische moordenaars van Hamas. Ook in Nederland roepen politieke partijen daartoe op. Gek genoeg zitten daar partijen tussen die tegelijkertijd pleidooien voor een staakt-het-vuren in Oekraïne afdoen als defaitisme, appeasement en Poetin in de kaart spelen. Maar wie F16’s voor Kiev steunt moet dat dan ook ruimhartig en zonder mopperen met JSF-onderdelen voor Jeruzalem doen.

Israël is namelijk net zoals Oekraïne slachtoffer van een nietsontziende en wrede indringer (Hamas en Kremlin onderhouden zelfs banden met elkaar). Vreemd dat partijen als PvdAGroenLinks en D66 daar een onderscheid in maken.