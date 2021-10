Ik zou graag voor iedereens "rechten" willen opkomen. Ik begin even bij de mensen in de zorg die nu zo`n twee jaar overwerkt zijn, daarna direct door naar de mensen die het meeste te vrezen hebben door deze ziekte. Denk bijvoorbeeld aan een ontbrekend, ontoereikend of met medicijnen onderdrukt immuunsysteem. (bv transplantatie).

Het is voor mij te makkelijk om te doen alsof opkomen voor een inclusieve samenleving geen prijs kent in het ziekenhuis. Alsof er geen moreel dilemma is, alsof er heel simpel maar 1 juiste oplossing is.

Toen de Spaanjaarden Zuid Amerika herontdekten, stierven miljoenen Indianen aan simpele ziekten zoals verkoudheid. Er waren maar 180 Spanjaarden nodig om het hele Inca-rijk te veroveren. Eigenlijk het eerste voorbeeld van biologische oorlogsvoering. www.quest.nl/maatschappij/geschiedeni...

Vanuit die geschiedenis weet je dat corona drie fasen doorgaat. Binnen de eerste fase in Italië wisten artsen niet wat ze moesten doen, en stierf 14%.

In fase 2 konden we dat fors beperken, zolang er genoeg IC capaciteit was. Als de IC ruimte op raakt, en mensen niet zorgvuldig beademend worden, sterven ze, net zoals in fase 1. We zijn alleen dat feit nogal vergeten. Dat gaf lockdowns, waar ik ook niet vrolijk van wordt. Vooral omdat halftamme lockdowns langer duurden en meer schade geven dan echte. Je blust geen brandjes met compromissen.

Gelukkig hebben we nu vaccins. Anders zaten we in lockdowns, of zagen we de sterftecijfers tijdens de eerste uitbraak weer terug. Groepsimmuniteit is immers een eufemisme voor natuurlijke selectie. Helaas werkt een vaccin ontwikkelt tegen de originele variant niet perfect tegen inmiddels de vierde en zesde variant. Gelukkig wordt je gemiddeld veel minder ziek, waardoor je ook korter ziek bent en minder uithoest en dus ook minder verspreidt.

Allemaal op basis van technologie die in 1990 al ontwikkeld is, totaal niet spannend of gevaarlijk ten opzichte van corona zelf, waarvan je inmiddels zeker weet dat je het meermaals krijgt aangeboden, want we hebben er met elkaar weer een potje van gemaakt.

Wat voor mij extreem frustrerend is, is hoe weinig wensen de onderliggende statistiek en exponentiele functies echt begrijpen. Daardoor snappen te weinig mensen dat er in dit verhaal een kantelpunt zit. R-waarde onder de 1 en je neemt afscheid van corona, R-waarde boven de 1 en het is een kwestie van tijd voordat het ziekenhuis of de IC-verpleegkundigen het opgeven. Die R-waarde is met afstand, thuiswerken, ventilatie, testen voor toegang en vaccinatie fors te beïnvloeden.

Op die manier met elkaar samenwerken geeft veel minder tweedeling dan een deel van de bevolking in angst thuis laten zitten, omdat ze vanwege hun immuumsysteem, medicijngebruik of andere aandoeningen niet kunnen vertrouwen op vaccinatie. Vergeet ook niet dat bijna de hele bevolking is geprikt door medische studenten met een korte cursus. Daar zitten dus ook mensen bij waar de vaccinatie om die reden, of andere redenen niet gelukt is. Perfectie is in de gezondheidszorg immers zeldzaam, danwel sowieso onmogelijk.

We moeten het hebben van een vaccinatiegraad die hoog genoeg ligt, dat een ziekte zich niet meer kan verspreiden. Dat hebben we met pokken, polio, difterie, kinkhoest en tetanus gedaan, en dat kunnen we gewoon nog een keer.

Vaccineren is een techniek die duizenden jaren geleden in China al is uitgevonden. Daar werden kinderen blootgesteld aan koepokken, om immuniteit tegen echte pokken op te bouwen. We doen echt niets nieuws, alleen is mRNA iets minder barbaars qua uitwerking.