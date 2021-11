Zou je je focus anders moeten leggen. Eerst was het mortaliteit, toen druk op ic's, het riool kwam ook nog voorbij, en later de 'besmettingen', the cases.

Dat laatste slaat in feite nergens op. Besmetting met een virus van niks (wat covid voor bijvoorbeeld jongeren nu al altijd zo geweest is) zegt niks.

Kan me nog iets voorstellen bij sturen op ic-capaciteit, maar ook daar twijfel ik aan nu het kabinet kennelijk van oordeel is dat we daar de afgelopen ruim anderhalf jaar niks aan hebben hoeven doen.



Krijg je geklets over lege IC=zalen (Gommers vorig jaar in interview) of gebrek aan personeel. Ook dat laatste is onzin. Een covid-patient behandelen is niet zo ingewikkeld, kun je elke verpleegkundige in een paar weken leren. Betaal je ze wat meer, wat sowieso veel goedkoper is dan al die miljarden kostende steunmaatregelen en veel reëler is dan de halve maatschappij ontwrichten met maatregelen waar vrijwel niemand meer de consistentie van inziet.