Tijdens de persconferentie over de nieuwe coronamaatregelen vrijdagavond zag de natie de bekende soepelheid van geest van demissionair minister-president Mark Rutte na een kleine drie kwartier in volle glorie. Hij deed een in steen gebeitelde uitspraak om deze vervolgens in minder dan een seconde terug te nemen. "Even tegen kleine kinderen. Ga echt de komende drie weken niet bij opa en oma op bezoek - MICROSECONDE - En als het dan op Sinterklaas echt niet anders kan wat ik dan ook nog wel weer snap, even één keer wel opa en oma, liever niet maar als het niet anders kan. (-) Ik ben zo bang dat we dan ook ouderen meer besmet zouden zien raken door de kleintjes." U moet maar even het hele fragment kijken.

Het tekent Rutte en zijn voorkeur voor verkleinwoorden (containertje, speedbootje, testje) dat hij het over 'de kleintjes' heeft. Want zijn uitspraak gaat helemaal niet louter over kleintjes. Of zoals de Rijksoverheid vrijdagavond na de persconferentie in een perscommuniqué schreef: "Wees extra voorzichtig bij contacten tussen ouderen vanaf 70 jaar en kinderen tot en met 12 jaar." Zeg dat dan.

Alle zware woorden die uit het kabinet komen zijn sowieso cosmetisch want ze moeten een rubberen rug maskeren. Nog een voorbeeld: in Zuid-Afrika gaat inmiddels een nog feller coronavirus dan de Deltavariant rond. B.1.1.529, inmiddels omgetaald naar het meer behapbare Omikron. Ronkend persbericht vrijdag: Hugo de Jonge heeft Barbara Visser gevraagd per direct een vliegverbod in te stellen voor vluchten uit Zuidelijk Afrika!

Derde alinea vervolgens: "Voor mensen met een Nederlands paspoort geldt een uitzondering, zij kunnen wel naar Nederland vliegen. Hetzelfde geldt voor mensen uit EU- en Schengenlanden die op doorreis zijn naar het land waar ze wonen. Voor deze uitzonderingen kunnen vluchten blijven gaan. Het is aan de luchtvaartmaatschappijen of zij vluchten blijven uitvoeren. Ook vrachtvluchten zijn uitgezonderd van het verbod." KLM vervolgens: 'Hold my beer'.

Of het nou Mark Rutte is die stoere woorden live op Nationale Televisie in een microseconde weer intrekt of Hugo de Jonge die zijn ego boostert met een ferm 'vliegverbod' gevolgd door kleine lettertjes, het resultaat is hetzelfde. Zowel burger als luchtvaartmaatschappij grijpen hun kans: iedereen dus naar opa en oma en lekker doorvliegen. Geef ze een vinger en ze rukken je hele arm er af.

Is dat de schuld van de burgers en KLM? Nee, want dit zijn reacties op een continu falend overheidsbeleid en dito communicatie waarvan de permanent haperende Mark Rutte en Hugo de Jonge het gezicht zijn met op de achtergrond een OMT dat elkaar en het kabinet in de haren vliegt. Zowel Vorm als Vent falen, communicatie en beleid vastgelopen in een onwelriekend moeras van onvermogen en amateurisme.

Wat PVV Kamerlid Fleur Agema nu al meermaals gezegd heeft: het is tijd voor een professional aan het roer. En zijn naam is Marcel Levi.

