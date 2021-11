Interessant artikel ter relativering. www.latimes.com/world-nation/story/20...

On Friday, researchers working in Uganda said they found that COVID-19 patients with high rates of exposure to malaria were less likely to suffer severe illness or death than people with little history of the mosquito-borne disease.

“We went into this project thinking we would see a higher rate of negative outcomes in people with a history of malaria infections, because that’s what was seen in patients co-infected with malaria and Ebola,” said Jane Achan, a senior research advisor at the Malaria Consortium and a co-author of the study. “We were actually quite surprised to see the opposite — that malaria may have a protective effect.”

En zijn Juist HCQ en ivermectine niet medicijnen tegen parasitaire ziektes zoals malaria en rivier blindheid. Je zou bijna verbanden gaan zien. Maar stel dat zoiets echt zou werken is fouten erkennen en nog erger Trump een beetje gelijk geven. Verder zij het patent vrije medicijnen, dus Big pharma verdient er niks aan. Er moet dus een heel klein beetje aan gesleuteld worden om er wel 20€ per pil aan te verdienen.

Kan dus wel probleem zijn in NL. Weinig malaria hier.