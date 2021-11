Nee, deze keer geen verontschuldiging voor het onnodig bepotelen van zijn schoonmoeder, het instandhouden van deze demissionair depressie, het te laat repareren van de politiediensten, de gevaarlijke werkomstandigheden bij de undercovers, het extra veel bespioneren van het volk of de algehele staat van het land, maar excuses aan het adres van Wilco Viets en Herman du Bois die jarenlang onterecht vastzaten in de Puttense moordzaak. Een zaak waarin elke vorm van kritiek op politie en justitie lange tijd in een geluidsdichte doofpot verdween. Daar kunnen we natuurlijk schijtlollige flauwgrapjes over maken, maar het werd tijd dat de minister van Justitie en Veiligheid hier eens publieke excuses voor aanbood. Dat leden van dit kabinet überhaupt eens gewoon toegeven wanneer er fouten worden gemaakt en door het stof gaan en deze bunders niet laten verdwijnen in mist van verloren herinneringen, ludieke grijnzen en gebaren van onvermogen. Dat excuses worden aangeboden wegens spijt op het ministerie en niet omdat het moet van de oppositie of een onderzoekscommissie. Natuurlijk diep treurig dat dit bijna twintig jaar na de vrijlating van de mannen komt en op het moment dat Grapperhaus zich nog in de vrijwel consequentievrije demissionaire status bevindt, maar het is een start. Wie volgt?

UPDATE: Na het traantrekmomentje is het weer tijd voor een klassieke racismeruzie met Sylvana. Sommige dingen veranderen nooit.