Het is treurig gesteld met het land als de volledige short-list van grootste privacyboeven uit de eigen regering komt. Dat we al een indrukwekkend lijstje Big Brothers hebben voordat we de buitenlandse techreuzen en de binnenlandse gluur-BV's meerekenen. En dat alle genomineerden eigenlijk best wel recht hebben op de titel "grootste privacyschender van 2021". Maar goed, zoals de grote Huisman ooit zei: er kan er maar één de winnaar zijn. Dus wordt het demissionair staatssecretaris van Huffelen voor haar rol in het dieptreurig toeslagenschandaal, demissionair minister De Jonge voor het introduceren van de gehate QR-code als toegangsbewijs die steeds meer een blijvertje lijkt of toch demissionair minister en schoonmoederknuffelbeest Grapperhaus voor het "stiekem optuigen van een derde geheime dienst in Nederland, de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid"? Moeilijk, moeilijk... Zoveel inbreuken in onze privacy, zoveel kleine stapjes richting een 1984-samenleving en maar één prijs. Normaal gesproken zouden we er een polletje onder hangen, maar deze keer mag u hierrrr stemmen bij watchers van de watchers Bits of Freedom. Dat de grootste datagluurder mag winnen!