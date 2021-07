Terwijl in Nederland gisteravond de onafhankelijke journalistiek onder vuur werd genomen, stierf in Brussel een stukje van uw privacy. Het Europees Parlement stemde met een ruime meerderheid in met een nieuwe wet die het techbedrijven toestaat om de e-mails, chats en berichtendiensten te scannen. Dat is natuurlijk niet gepresenteerd als de 'Grote wet der schending van ieders privacy', want dat wekt te veel weerstand. Nee, dit is gedaan ter bestrijding van kinderporno en de grooming van kinderen, want met dat onderwerp is iedereen moreel te chanteren. Iets dat parlementariër Sophie in ‘t Veld ook ondervond. "Telkens wanneer we kritische vragen stelden over de wetsvoorstellen, werd meteen de suggestie gewekt dat ik me niet voldoende inzet voor de bestrijding van kindermisbruik." Dat maakt misbruikbestrijding het ideale discussiewapen om elke vorm van rechtvaardige kritiek volledig dood te slaan. Als er een voorstel komt om iedereen verplicht elke week door een ambtenaar aan zijn genotsknots te laten ruiken in strijd tegen kindermisbruik, stemt het parlement er waarschijnlijk ook massaal mee in uit angst om voor kindermisbruiker uitgemaakt te worden. En dat terwijl deze nieuwe sleepwet een enorm breekijzer zet in de privacy van EU-burgers en dusdanig discutabel in elkaar zit dat het waarschijnlijk sneuvelt zodra het voor een rechter komt. En de EU zet hiermee ook de eerste stap op een gevaarlijk hellend vlak. Techreuzen mogen nu vrijwillig een sleepnet over privéberichten gooien op zoek naar kinderfriemelaars, maar het is niet ondenkbaar dat dit binnenkort verandert in een verplichting. En waarom stoppen bij alleen kindermisbruik en niet scannen voor andere misdaden? Of denkbeelden? En dan zijn er ook nog politici die liever zien dat de overheid een achterdeurtje in elke vorm van encyrptie krijgt om dit zelf te doen. Zover zijn we gelukkig nog niet, maar met deze wet wordt een riskante eerste stap gezet. Hopelijk komt het parlement tijdig tot inkeer. Bescherm de privacy en stop het misbruik van kindermisbruik!