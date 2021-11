Valt wel mee, beste johnyl. Het grote probleem is een tekort in de zorg, dat in jaren en jaren is ontstaan door bezuinigingen. Er is geen (zeker nu niet meer) groot volksgezondheidsprobleem. Er is een corona-virus dat zeer kwetsbare groepen en vaak op hoge leeftijd treft. Die waren in de meeste gevallen een maand later aan iets anders dood gegaan, want wij allen moeten ergens aan dood gaan, niet?

Die ruggengraatlozen die voor een wintersport iets doen wat tegen hun principes in zou gaan daargelaten, heeft een 2G maatregel geen enkele zin ter bestrijding van dit virus. Kijk eens naar de trend in ziekenhuizen en op de IC's wat betreft opgenomen corona-patiënten. Die houdt zeg maar geen gelijke tred met de niet noemenswaardige stijging van de vaccinatiegraad, maar gaat door het dak.

De autogordel. Zucht, zucht, zucht. De autogordel is toch niet iets wat je in je spuit, die in een half jaartje tijd ontwikkeld is en waarvan de uitkomst onbekend is? Als je hard remt, spant de autogordel zich aan en houdt je tegen. Altijd. Die voorkomt dat je met je kop tegen de ruit vliegt en allemaal glas in je oog krijgt of erger. Het vaccin zorgt er (wellicht) een tijdje voor dat je als je corona krijgt wat mildere klachten hebt. Of niet. Of na een tijdje toch weer hetzelfde. Dat is net als dat je een autogordel om doet en bij hard remmen iedere keer weer even moet afwachten of die werkt of niet. Dat zou het draagvlak voor autogordels ook hard onderuit halen hoor.