Hahahha ja, het is toch ook een bak niet?

Ik blijf me verbazen over de mate van geestelijke armoede van linkse mensen.

Een duim naar de politie, spandoeken met de tekst 'wees welkom in mijn land' voor terroristen of levenslang afhankelijken van een uitkering of huilmensen die aan het begin van de gaypride in Amsterdam je direct willen vragen na te denken voor de homofielen in Afrika die het dan veel zwaarder zouden moeten hebben ( ahum... In sommige delen van Afrika vermalen ze Albino mensen tot poeder want het zou medicinaal zijn dus ja, waar hebben we het over?)

Linkse mensen zijn het soort mensen wat zo sterk zijn best doet Europa kapot te maken. Ze vergeten alleen daarbij: Europa kan niet kapot worden gemaakt. De EU wel. sterker nog, de EU verdient het om compleet gesloopt te worden.

Ik kijk uit naar de dag dat de EU valt.