In Nederland bestond ten tijde van de VOC helemaal geen slavernij. Er zaten wat Nederlanders in wat nu Suriname is - en ook heel even in Brazilië, Reciffe, dacht ik, oa Johan Maurits van het Mauritshuis) - die suikerrietplantages ed hadden. Die hadden slaven ja, en die slavernij werd in 1863 officieel opgeheven. En policor mensjes - zoals Femke de burgemeester - lopen dan met buttons met het jaar 1873, omdat die voormalige slaven nog 10 jaar voor hun oude meesters moesten blijven werken. Terwijl die oude meesters ook nog eens een 'vergoeding' van de Nederlandse regering betaald kregen voor elke slaaf die ze noodgedwongen hun vrijheid moesten geven.

Policor mensjes spreken nog steeds met van woede en schaamte trillende lippen over die 'schande' - van die vergoedingen en die 10 jaar 'dwang'arbeid - terwijl dat in het licht en kader van die tijd helemaal niet zo gek was. Maar ja, mensen uit het verleden wordt door de Gutmenschen, de woke beweging, BLM, de Grauwe Eeuw, etc, etc, altijd verweten dat ze niet op de hoogte waren van onze hedendaagse normen en waarden. En daarom moeten beelden van hun sokkel getrokken worden, of verplaatst worden (ik dacht dat dat met het beeld van Johan Maurits in het Mauritshuis is gebeurd; nou ja, weet ik niet zeker; er was wel gezeik mee, herinner ik me), straatnamen veranderd worden, of in ieder geval de namen van gebouwen (Witte de With bijvoorbeeld), en van alles en nog wat gecanceld op universiteiten (ze willen geen les meer hebben over witte, Europese mannen uit het verleden, begrijp ik).

Nou ja, allemaal heel vermoeiend policor gezeik, dat wel.