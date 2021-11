we hebben nog een paar bunkers daar.

we hebben nog een paar gebouwen die op de wachtlijst staan ter verbouwing.

we hebben nog enkele (ook of vooral LEGE!)gevangenissen, compleet voorzien van alles en ze spreken daar ook jullie moedertaal.

Nu het gekste, men pushed bij gemeenten om asielplaatsen. Reden in deze is dat de COA locaties vollopen(insert facepalm smilie here), zou er dan echt niemand opstaan daar, die zegt; tja vol is vol.

maar nee hoor, hier krijgt een ¨statushouder"binnen 2 maanden een eengezinsrijtjeswoning en dan word er door de burgemeester(totaal quasi terloops) gezegd, ja maar dit zijn statushouders (om de boel te sussen).

Ondertussen mag mijn dochter, die woningzoekend is, nog minimaal 7 jaar wachten op een coperatiewoning.

Wat een fucking kutland is dit toch !!

Gelukkig is mijn zak met Fuck You Euro's bijna vol genoeg, het lijkt erop dat ik voor het einde van Covid-19 en voor het einde van de G regelingen, dit land verlaat.