Het droevige in dit hele verhaal is, dat door een demissionair kabinet wetten verregaand aan worden gepast en ze elkaar daarvoor de kolere chanteren rondom een nieuwe formatie die alle records breekt. Maar laten we ons allemaal lekker druk blijven maken over suggesties en taalgebruik in de Tweede Kamer.

Feit is wel, dat alles wat deze regering nu doet, niet (meer) uit hoofde van de burgers is, die daar voor hebben gestemd. Volksvertegenwoordiging ammehoela.

Mensen worden uitgesloten van deelname aan dezelfde maatschappij, waarvan ze wel worden geacht er aan bij te dragen. Een ieder die wordt uitgesloten, mag daar dan ook mee stoppen?

We staan graag met dikke vingers te wijzen naar landen waar de bevolking wordt onderdrukt, maar wat gebeurt hier (en de rest van de wereld) nu? Er wordt heel bewust druk gelegd op de bevolking en een tweedeling gecreëerd in de maatschappij.

De vergelijkingen met 40-45 zijn inderdaad niet bepaald fris, maar de weg die we nu afglijden is dat ook niet. We moeten van onze geschiedenis, in de ruimste zin van het woord, toch iets hebben geleerd?

We worden bezig gehouden met een goocheltruc, de illusie dat we ooit van dit virus afkomen en weer vrij zijn, als iedereen een prik heeft gehad. De grootste leugen die vanaf dag 1 overeind is gehouden en die wereldwijd wordt misbruikt.

Wat blijft er dan nog van die vrijheid over?

Is dat de wortel, waar we allemaal achteraan moeten blijven lopen onder leiding van die circusact in Den Haag?