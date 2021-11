Prachtig was dat, 1988, niet alleen omdat het Volksparkstadion van ons was, maar ook omdat het briefje van vijf gulden, die vieze schimmelige ziekteverwekker, werd omgeruild voor een prachtige glanzende kampioenenMUNT van vijf gulden. Zo'n zware goudkleurige winnaar, die je van je vader kreeg voor een paar rondjes touwtjetrekken op de kermis, maar dan haalde je bier en peuken en het leven was compleet. Tegenwoordig hebben we briefjes van vijf euro en die zijn vooral in Griekenland handig. Voor vijf euro koop je namelijk een halve winkel leeg, of je koopt een huis, of een lap grond - een briefje van 20 hebben ze daar nog nooit gezien. Enfin, dat briefje van vijf is zo broos als de pest en dus werkt de Europese Commissie kennelijk aan een MUNTSTUK van vijf euro. Onder de streep is dat natuurlijk een vuige streek van de elite, om u te doen vergeten dat we ooit guldens hadden, dat de omrekensom nu 1 op 1 is (i.p.v. die maffe 2,20371) en dat u een munt makkelijker uitgeeft om de economie draaiende te houden. Maar hoe dat allemaal precies zit, moeten we nog even aan Joost van Kuppeveld vragen. Hoe dan ook: munt van vijf euro, prachtig hoor.