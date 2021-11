Zeg volk, kent u Jorrit Nuijens nog? Dat is die GroenLinks-wethouder uit Diemen die op een dag helemaal Baudet ging voor de Stopera terwijl iemand het filmde en uiteindelijk schreeuwend en spugend door de zowaar aanwezige handhavers moest worden afgevoerd. De reden dat hij toen helemaal Baudet ging was natuurlijk drugsgebruik. Volgens hemzelf en een bloedonderzoek niet, maargoed, hij bleek in bezit te zijn van drugs dus dan zal ie het ook wel gebruiken. Die Jorrit Nuijens is nu helemaal van de drugs af gebruikt inmiddels superzuivere onversneden shit waarvan iedereen wil weten waar 'ie het haalt en gaat als gevolg daarvan door het leven als sjamaan. HAAAAAAAAHAHAHA . Als sjamaan? Niet als Jezus? Nee, als sjamaan. Hij heeft zijn innerlijke sjamaan ontdekt dankzij een naakte biodanzasessie tijdens zijn verblijf in een soort hiërarchieloos Forumland in Engeland, maar dan voor alleen LBTHQI+-mensen. Also, Jorrit is heus geen full Jomanda Gideon en nog altijd een heel aardse gevaccineerde man die wetenschap serieus neemt en niet zelf onderzoek doet. Al heeft hij soms gevoelens die hij niet echt kan uitleggen, gevoelens die zomaar ineens doen verlangen naar meer tussen hemel en aarde of naar de maanzusjes Van Lexmond. Zoals: "Het gebeurt me net iets te vaak dat ik aan iemand denk die ik vijf jaar niet heb gesproken en die sms’t dan tien minuten later." Jeetje. Okee. BWAAAAAAAAAAAHAHAHA. GroenLinks en drugsgebruik: het blijft elke keer weer een hallucinante ervaring. Maar verder SJAMANISME FTW!