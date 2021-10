Het televisieprogramma Radar heeft getracht u mee te nemen op de innerlijke reis van Giel Beelen, reaguurder sinds 2006, een nuttige idioot die zich op zijn trip langs de rafelranden van het verstand voor het karretje van een of andere knettermaffe ondernemer heeft laten spannen. We kennen pijpkoning Giel Beelen trouwens vooral van zijn eigen karretje, waarin hij meerdere keren met z'n ladderzatte kop achter het stuur is aangetroffen. En nu is hij dus de goeroe van Shambala, een liekevanlexmondiaans product dat, door aanwezigheid van de ingrediënten caapi en bobinsana, door voedingsdeskundigen en farmacologen is ontmanteld en bestempeld als 'tikkende tijdbom' en 'schandelijk'. Het zal u vast niet verbazen, maar die hoogleraar Voeding en die farmacologen hebben het mis. Giel, immers, doet ZELF ONDERZOEK. "Ik vind het een tikkeltje gênant, dat ik dan degene moet zijn die moet zeggen: 'Hallo meneer de wetenschapper, u haalt even twee dingen door mekaar, want dat cheese effect waar jij het nu over hebt is niet bij deze MAO-remmer'." Weten de farmacologen dan waar ze het over hebben? "IK DENK HET NIET." Dat en meer in de tenenkrommende wederhoortelevisie, met naast Sméagol Beelen die verwilderde kat van die foodjunkentoko, die op het oog iets te veel en te vaak van zijn eigen supply heeft staan snoepen. Na de klik.