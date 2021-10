Als je toch waarde hecht aan aller "lei" soorten stenen, kan je er net zo goed op uittrekken en zelf de stenen gaan zoeken. Langs onze rivieren bijvoorbeeld, of net over de grens in België of Duitsland. Drenthe heeft ook nog veel moois liggen.

Neem een flinke rugzak, loop langs de oevers van de rivieren en neem mee wat je goeddunkt. Niet te veel anders overbelast je je rug en laat ook iets over voor andere liefhebbers. Doe dit mindfull alleen of gezellig met vriend of vriendin.

Let wel: de wandeling in de frisse buitenlucht draagt het meeste bij aan de gezondheid, maar het stenen zoeken kan wel een leuke motivatie zijn.

www.stenenzoeken.nl/zwerfstenen/begin...