Ik voorzie dat binnenkort echt plotseling de pleuris uitbreekt, er is teveel opgebouwde frustratie in de samenleving over van alles.

-voor velen zijn de enige baantjes die van 11 Euro per uur zonder vastigheid, maar alles is opeens razend duur geworden.

-energieprijzen schieten omhoog

-ondanks dat de grens nu echt bereikt is, gewoon doorgaan met die massa-immigratie, en dan het toppunt natuurlijk

-alles gratis weggeven, gezondheidszorg, rechtsbijstand en toppunt: schaarse huizen

-het totale pingpong beleid qua corona

-uitgestelde faillissementen, die nu allemaal tegelijk komen

-zelfs de beurs kan crashen, dat kan echt binnen een paar minuten/een dag zich plotseling voltrekken

-er is geen macht in Nederland om een totale anarchie te gaan stoppen, tot nu toe werden de mensen digitaal in de tang gehouden, via codes, BSN, nummers, automatische boetes etc.

-maar een harde opstand houd je daar niet mee tegen

-het is alsof je een dier in een kooi constant loopt te prikken met een stok

-je ziet nu al, dat al die bedachte maatregelen gewoon worden genegeerd, vooral op plekken waar er geen echte controle is natuurlijk. iedereen doet voor de show even mee met die QR controles, maar ik heb zo vaak gezien dat de ('controleur' gewoon maar de mensen doorlaat lopen, heeft ook geen zin om voor 10 Euro per uur de kop van jut te zijn, met zijn uitzendbaantje. Ook buschauffeurs en taxichauffeurs zeiden mij openlijk: maakt mij niet uit allemaal, doe wat je wil, gewoon omdat ze er ook niet meer in geloven.

-dat is dan nog berusting, maar ook kan de vlam in de pan vliegen, waarschijnlijk wordt het een kettingreactie van storingen, tekorten in de supermarkten, en dan anarchie als mensen merken dat het kan.

Maar misschien zie ik het allemaal te somber in, en heb teveel dystopian films gezien. lol.