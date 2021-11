Gefixt! Playlist beneden of juist bovenaan, net hoe je instellingen zijn.

Hier trouwens ook:

GeenStijl Café Mega Mix 81 Playlist:



1. Julius Fučík - Entrance of the Gladiators (1897) - @dhrat

2. Dream Theater - Ministry of Lost Souls (2007) - @Milton_Styx

3. Ben Böhmer & Panama - Weightless (2021) - @MickeyGouda

4. Back to the Future - Marty McFly - Johnny B Goode (1985) - @neonreclame

5. Fire Island Feat. Loleatta Holloway - Shout To The Top (1998) - @Bad – Casey

6. The Osmonds - Crazy Horses (1972) - @Bibop

7. Bizarre Inc. feat. Angie Brown - I'm Gonna Get You (1992) - @Lorejas

8. Hot Chocolade - Mindless Boogie (1979) - @ultraman

9. Britney Spears - Oops I Did It Again (2000) - @van Oeffelen

10. Krush - House Arrest (1987) - @jaja

11. Heart - Barracuda (1977) - @Orderic

12. Megadeth - Symphony of Destruction (1992) - @RickyLaRue

13. Frankie Goes To Hollywood - Rage Hard (1986) - @Kees Maf

14. Slayer - Hell Awaits (1985) - @K1100

15. Rudimental - Feel The Love (2013) - @RickyLaRue

16. Ellie Goulding - Love Me Like You Do (2015) - @steekmug

17. A-Ha - The Sun Always Shines On TV (1985) - @Boris Poepnagel

18. Bad Religion - Infected (1994) - @Freezzz

19. Nine Inch Nails - Only (2005) - @lezeres

20. Faith No More - Ashes to Ashes (1997) - @prekert