: Noem me ouderwets, maar waar zijn de ouders? Als je kind 's avonds laat nog op pad gaat mét een fles lachgas?

In vroeger tijden had je geen interwebs, had je geen idee wat voor debiele mogelijkheden je hebt en ging je dus niet proberen een overtreffende trap van achterlijkheid te bereiken. Lokaal had je wellicht wat carbiet schieten, en sneuvelde eens een ruit, in een extreem geval vatte iets vlam of brak er een bot. Meer was het niet. Maar tegenwoordig zoekt de tiener zijn vertier in als maar gekker, waanzinniger en achterlijker. Gevoed door filmpjes, gevoed door andere culturen die agressiever zijn...