: Dat heb ik zeker, het allermooiste is het was een crossover donatie met een onbekend ander stel.. de donoren en ontvangers zijn altijd anoniem en versleuteld in de Eurotransplant computers opgeborgen, toch is het mij na 3 weken 24/7 zoeken in de krochten van het internet via een vlogje gelukt haar op te sporen , daar is een waanzinnige vriendschap uit voortgekomen , een meisje van 28 uit het oosten van het land , het had mijn dochter kunnen zijn zo verwant en ook genetisch als donor nog een heel goede match, erg bijzonder allemaal. Met haar en de beide families gaan we het zeker vieren. Dank voor je reactie een feestje bouw je namelijk nooit alleen.