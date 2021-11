In Silverstone zijn er kleine updates geweest, vraag is, hoe lang rijdt Ham al met die vleugel. Vraag twee, waarom is de Mercedes nog nooit gecontroleerd, Max zeker al drie keer. Was Bottas hiervan op de hoogte, heeft hij ze ook weleens gebruikt. Zo niet , is hij door Mercedes bedonderd, want hij had meer overwinningen gehad.Deze straf is ook gegeven omdat Pirelli erbij zat. Hoe was het gelopen als die er niet bij was geweest. Hoe lang doen ze die smerige dingen al, denk na de dood van Lauda, die was niet zo. RB kan nu in beroep wegens vals beschuldigen van Max en vernieling. Max kan nu drie punten winnen als hij wint, morgen ook nog veel punten.

Voor mij is deze man geen 7 jarig wereldkampioen, want welke vieze spelletjes zijn er door hem en Toto gespeeld.