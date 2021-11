Veel is hetzelfde, maar sommige dingen zijn toch anders. Het Sinterklaasfeest staat dit jaar niet in het teken van de maatschappijontwrichtende zwartepietdiscussie, maar in het teken van de maatschappijontwrichtende coronadiscussie. Dat betekent dat de fictieve Goedheiligman dit jaar aankomt op een fictieve locatie waar de fictieve politicus Klaas Dijkhoff van de fictieve partij vvd de fictieve burgemeester is. Allemaal live te zien op NPO3, uiteraard. Maar! Gelukkig is er ook nog gedacht aan mensen die hechten aan oeroude Sinterklaastradities zoals zich kapot ergeren aan stomme demonstranten en roepen dat het een KINDERFEEST VOOR KINDEREN is. In Alkmaar protesteert Pegida tegen roetveegpieten TERWIJL HET EEN KINDERFEEST IS, en in Breda demonstreert Kick Out Zwarte Grijze Piet tegen de grijze pieten TERWIJL HET EEN KINDERFEEST is. In Volendam gaat de intocht trouwens niet door, TERWIJL HET EEN KINDERFEEST IS. Wij wensen alle kinderen, klein en groot, veel plezier.

Kijken op eigen risico