Moet u voor de grap eens proberen Volendam binnen te komen met een achternaam anders dan Tol, Schilder, Veerman, Boer of Steur. Knap lastig. Dat werkt namelijk zo: Volendam hanteert een gedoogbeleid voor 'jassen'. U mag een visje komen halen op de Dijk, misschien krijgt u nog wel een biertje ook, en daarna mag u weer weg - Volendammers hebben het niet zo op vreemde lui. Ze duiken alleen maar met elkaar in het vooronder, ze stemmen PVV en als het dorp een paar 'inwoners met een migratieachtergrond' krijgt is dat zo ongelooflijk bijzonder dat GroenLinks er een persbericht aan hangt. Des te knapper en bewonderenswaardiger dat de kinderhaters van Kick Out Zwarte Piet de inwoners van Volendam, op Urk na het Urkste dorp van Nederland, willen aanleren dat Zwarte Piet uit het straatbeeld moet. Dat komt wel goed ja. Volendam heeft drie toegangswegen - de N247 (+ de Zeddeweg), de N244 en het water - en we zijn bijzonder benieuwd of de Amsterdamse delegatie door weet te dringen tot in de haarvaten van Volendam. 14 november P-Day, alle dwarse Volendammers in de zak naar Spanje! Veel succes Alma Mathijsen en Sunny Bergman!

Zomaar een liedje voor erbij

