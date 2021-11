Ooooooooooh kom d'r es kijkuuuuuuuuuh wat ik in m'n schoehoehoentje vindt: het is Klaas Dijkhoff van de VVD! Godverdomme Sint, wat een KK mooi cadeau wollah. Alle kindertjes in Nederland roepen al jaren "als ik mocht kiezen tussen een Playstation, een iPhone 18, een letter van MDMA-banket of Klaas Dijkhoff dan zou ik kiezen voor Klaas Dijkhoff". Nou, die wens had de NPO Sint gehoord en daarom mag Klaas Dijkhoff elke avond paardje rijden op Dieuwertje Blok (NPO) in het Sinterklaasjournaal (NPO). Waar maarliefst EEN MILJOEN kinderen naar keken gister. Dat is bijna net zoveel als naar Jinek. En ongeveer zestien keer het publiek van een aflevering Op1 (NPO) met Khalid Advocaat. Wel een beetje raar, want toen Klaas Dijkhoff nog in een kabinet zat wilde niemand naar hem kijken. Maar nu istie burgemeester Constant Starnakel van Lazerom en wil iedereen naar hem kijken. Wij vrezen zelfs dat er helemaal geen kinderen naar het Sinterklaasjournaal keken maar uitsluitend volwassenen. Blanke volwassenen. Babyboomers. Die VVD stemden de misdadigers en 'Hup Constant Starnakel, druk een punt amice!' naar de TV schreeuwden terwijl ze sherry dronken. Verder is Sinterklaas gevaccineerd, net als Piño, maar omdat Sinterklaas boven de 187 is kreeg hij AstraZeneca en daarom is Sinterklaas nauwelijks beschermd tegen IC-opname dus volgende week zien de kindertjes in het IC-Journaal hoe Sinterklaas wordt geïntubeerd door hulppiet Gommers terwijl burgemeester Starnakel ontdekt dat hij tout Lazerom heeft besmet ook al was hem door wethouder Hugo Hekking beloofd dat hij niemand kon besmetten als hij maar zou vaccineren. Dahaaaaag vergrijzend Lazerom! Daaaaaaahaaaag Sinterklaasje! Daaaaaahaaaaaag Constant Starnakel! Daaahaaaaaag Dieuwertje! Blok.