Wel interessant om te zien hoe hier men ineens ook is voor blind achter “de wetenschap” aanlopen, en tegen zelf onderzoek doen.

De vraag of je kinderen moet vaccineren is gewoon een heel redelijke vraag. Zoals ik eerder al eens in een reactie had aangegeven komt het mRNA (bedoeld voor de spier in de arm) onbedoeld in de bloedbaan terecht en hoopt het zich bijvoorbeeld op in eierstokken. Eventuele langere termijneffecten weten we daar nu niet van.

Wel lijkt die myocarditis en pericarditis mogelijk de oorzaak van ditzelfde effect te zijn. Het mRNA komt via de bloedbanen in het hart. Het hart is een spier en het mRNA zorgt er vervolgens ervoor dat het spierweefsel van het hart de spike-eiwitten aan gaan maken. Je afweersysteem valt dat vervolgens weer aan, en zo krijg je dus ontstekingen aan het hart.

En dit vooral bij jonge kinderen, kinderen die zelf heel weinig last hebben van Corona zelf.

Er komen dus steeds meer zaken naar boven die we niet vooraf wisten, dat krijg je met een totaal nieuwe techniek. Het is dan dus ook heel goed dat mensen kritische vragen stellen in plaats van iedereen direct als wappie weg te zetten. En ja ik ben gevaccineerd.