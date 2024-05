We hadden hier een lollig topic over Koos Spee en Leo de Haas kunnen tikken, of weer het Rutger-filmpje met Het Flitsagentje kunnen embedden danwel fotoos droppen van de Gouden WC's van het CJIB in Leeuwarden OHOF belachelijk maken dat iemand inelkaar slaan boetetechnisch goedkoper is alsdan iets te hard door rood licht crossen. OHOF we nemen gas terug en copy pasten een koudmakende alinea van het schokkende BNR-onderzoek over verkeershufters.

Had Jari's dood voorkomen kunnen worden? De tragedie kondigde zich in ieder geval aan in het rijgedrag van Dylan B. Hij kreeg in minder dan vier jaar voorafgaand aan het ongeval 55 verkeersboetes. Drie daarvan in dezelfde straat waar hij later Jari zou doodrijden. Hetzelfde jaar schepte Abdelghafour el B. in Alblasserdam Esmee (19) en Ilse (18), met dodelijke gevolgen. Hij kreeg in dezelfde periode 52 boetes. 'Hij had allang van de weg af moeten zijn', zegt de vader van Esmee.

[...]

CASPER VAN WIJNGAARDEN-BOKAAL ERELIJST

2017 - Casper van Wijngaarden (Loosdrecht)

2018 - Mohamed El Gourari (Nijmegen)

2019 - Jeroen Mook (Gorredijk)

2021 - Mick Flentge (Purmerend)

2022 - Omar Elmekkawi (Roosendaal)

2023 - Tom de Graauw (Zevenbergschen Hoek)

NB: Navraag op de redactie leert dat bekende verkeershufter Pritt S. in 40 jaar rijbewijsch vier boetes (3 x snelheid, 1 x gordel) heeft getoucheerd en nu staat de BabbelBox in de Comments en vraagt - HOEVEEL VERKEERSBOETES HEEFT U AL?