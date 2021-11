Prachtig staaltje 'hoe heurt het eigenlijk' in Bergen op Zoom, zeg maar het Helmond van Brabant. Een rakker van zestien jaar oud had een MES mee naar school, vermoedelijk om het verdriet op zijn cijferlijst te halveren. De leraar pakte het mes af, de jongen beukte de leraar in het gezicht, keilde een ruit van de school in en toen hij eenmaal was opgepakt 'besmeurde hij zijn cel'. Hopelijk met de inhoud van zijn hersenpan, want dan valt er weinig schoon te maken, maar waarschijnlijk met de schijt uit zijn eigen reet. What's wrong with these kiiiiiids.