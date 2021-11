Formatieupdate van Remkes en Huismus in de mail en kort samengevat: het duurt nog wel even. Dat lek bij RTL Nieuws bleek in een verkeerd riool te zitten, want nu u zich druk maakt om #lockdown laten Neutkes en Luistervink weten dat de formatie niet eens kan worden omschreven als vergevorderd, laat staan dat er een akkoord in zicht is. Aangezien de brief aan de Kamer (pdf) in oud-Remkiaans is geschreven zullen we de belangrijkste zinnen even vertalen. "De onmiskenbare voortgang in een proces van onderhandelingen, dat feitelijk eerst enige weken geleden is begonnen tussen de vier betrokken fracties, laat zich, gegeven de onzekerheden die tot een dergelijk proces behoren, niet vatten in een kalender." Oftewel: ze gaan geen datum noemen, want dan gaat wij ze daar aan houden en ze hebben zelf ook geen idee hoe lang dit duurt. Mooie uitspraak wel, dat 'niet te vatten in een kalender', gaan we gebruiken als de vrouw vraagt hoe laat we verwachten thuis te komen als we gaan zuipen met vrienden. Dit is ook een prachtige volzin: "Er bestaat nog geen overeenstemming over deelonderwerpen, het geheel daarvan of het financieel kader hetgeen inhoudt dat er in deze fase in de onderhandelingen tussen de fracties geen besluitvorming aan de orde is over de bij de Kamers aanhangige begrotingsvoorstellen die behandeld worden door het kabinet en de Kamers." Een veelwoordige manier om te zeggen dat zo'n beetje alle gevoelige onderwerpen nog onopgelost op tafel liggen en dat ze suggesties vanuit de Kamer nog niet verwerken. En dan de belangrijkste zin: "Onze verwachting is dat de onderhandelingen binnen enkele weken ver gevorderd zijn." Oftewel, verwacht geen resultaat voor Sinterklaas en ook de Kerst wordt krapjes. Verder houden ze de term 'ver gevorderd' achter de hand voor de volgende keer dat ze moeten vertellen dat allemaal wederom iets langer duurt. Het straalt aan alle kanten uit dat de vier partijen duidelijk niet met elkaar op één lijn zitten, maar ook inzien dat nieuwe verkiezingen niet in hun voordeel zijn en daarom het land gijzelen in de traagste formatie die deze polders ooit voortbrachten. Maar Nederland wacht nog wel even met zijn overbelaste zorg, onbetaalbare huizen, oneindige stroom migranten, falend toeslagenbeleid, overbelaste stroomnet, extreme gasprijzen, klimaatcrisis en stikstofchaos. Neem vooral de tijd.

Omtzigt uiteraard niet blij