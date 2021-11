Het enige wat nog erger is dan een demissionair kabinet van vvd, D66, CDA en ChristenUnie, is een opnieuw door de Koning aangesteld kabinet van vvd, D66, CDA en ChristenUnie. Vraag maar aan de slachtoffers van de toeslagenaffaire, en vraag maar aan iedereen die probeert ontdekken wat nou toch eigenlijk in vredesnaam de strategie van Nederland is om de coronapandemie te lijf gegaan. Maar we hebben slecht nieuws. Onder leiding van informateurs Johan 'Jenever' Remkes en Wouter 'Wouter' Koolmees lijken de partijen eruit te gaan komen. Dat wordt althans gefluisterd tegen de politieke redactie van RTL Nieuws, en als er wordt gefluisterd tegen de politieke redactie van RTL Nieuws, dan weet je één ding zeker: er wordt tegen de politieke redactie van RTL Nieuws gefluisterd. Waar dan weer minder over wordt gefluisterd is het gelieg inzake Functie Elders, Hier Scheiden Onze Wegen en Niet Opnieuw Deel Uitmaken Van Een Kabinet-Rutte. Dat is allemaal verleden tijd, en we willen graag vooruit kijken! Oh ja. Heeft u al zin in nieuwe verkiezingen?