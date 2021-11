Ja, en als kers op de kersttaart van die nepsneeuw.

Fijn ook voor de kinders, die dan weer richting welk willekeurig MC afgevoerd moeten, wegens vergiftiging / verstikking, met nota bene, Kerst!

.

Je oom in de lorem op de bank, je tipsy tantes ernaast (of erop), want het eten is voorbereid, gekookt en in de maag, maar de keukentroep opruimen ho maar, je broer die altijd "de boel" de boel wilt houden, moeder die zich van alle "stress" helemaal ongans heeft gelaafd aan de wijn en dan ergens in een tuinhuisje aangetroffen wordt met de hond (want die was ze even gaan "uitlaten", incl. meegesprokkelde literfles wijn (of wat ook), opa 1 heeft ruzie met opa 2 over een dingetje uit oorlogstijd (land vs marine stories), de muziek staat plots veels te hard , vindt iedereen, maar iedereen blijft star zitten/ liggen waar hij /zij zich bevindt, de helft van de tafel heeft zijn toetje niet op, wat weer leidt tot discussie over "Kerst volgend jaar bij jullie dan?!", de hertenreeDt was te gaar (te gaar!), de lelijke, niet leuke, chagrijnvolle nieuwe vrindin van je broer probeerde joú te versieren (of je oom, of allebei), en ondertussen, ja ondertussen... daar stond hij dan.

.

De Boom.

.

Geen mens die naar hem omkeek. Piek erin of niet (paps flikkerde haas van het trapje bij opzetten), (paps nog mieteren over " naalden in huis"), paps lag amechtig nu naast oom en een LOL dat ze hadden (om niks), niemand die er nog over dacht de vaat uberhaupt te doen, iemand draaide alsnog de muziek zachter (of uit), want de 'din van broer zat kapothard jankend op het toilet, want ze miste haar eigen familie, en wij waren stom (mn broer nog het mees).

.

Kerst. Zou het voor geen goud willen missen (meen ik, geen sarcasme).

Elk.Jaar.Weer.

Alleen de beider opa's zijn al lang niet meer, en zo nog meer ontvallen fam.leden en aanhang.

.

KerstKooktip: simpel maar lekkere witte Catalaanse worstjes, tuinbonen peterselie, knoflook (of aioli.

In een handomdraai klaar.

En men eet maar wat de pot schaft.

Of zoals oma zei: "en anders leg je je kop er maar naast."

.

Topfeest. Mét Boom.