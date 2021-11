Nou Eva Jinek. Pak de Vuitton-plunjezak met Gucci-snowboots maar in voor een heerlijk verblijf in bibberkoud Noorwegen, en die autist van LuckyTV mag ook mee. Jullie zijn van harte uitgenodigd voor De Klassieke Wintertraining van het Korps Mariniers. We weten er alles van, want ooit stuurden we ene Rutger Castricum met het Korps Mariniers mee naar Noorwegen. Inmiddels zit Castricum voornamelijk in Turkije aan zijn haargrens te werken, maar er was een tijd dat de voorheen stijlloze shockverslaggever zijn eigen grenzen opzocht, hetwelk resulteerde in een EPIC 7-delige reporeeks. (Hier terug te kijken op het kanaal van cameraman en collega-bikkel Ruud Stork.) Eva Jinek (1,2 miljoen per jaar, voor zes maanden werken) heeft nog niet gereageerd op het aanbod van de Mariniers. Maar de uitzending moet dan ook nog beginnen. Oh crap.

Wintertraining Korps Mariniers in Noorwegen

Noorwegen, Harstad, 10-02-16: Wintertraining Korps Mariniers in Noorwegen. Op de foto: Mariniers krijgen uitleg van een Sami over het slachten van dieren in het wild. Foto: Niels Wenstedt / Hollandse Hoogte