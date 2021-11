Eerst even wat overige cijfers voordat we de klapper citeren. Een groot onderzoek in tien landen rapporteert dat maar liefst 62% van de bevolking 'klimaatverandering' als grootste "environmental challenge" ziet. Slechts 38% ziet de échte problemen - vervuiling en afval - als het grootste probleem. Maar terwijl bijna iedereen de heersende orthodoxie en Ernst Kuipers braaf napraat over hoe erg alles is en hoezeer dit allemaal door man made opwarming komt, heeft eigenlijk niemand écht zin individueel iets te veranderen, op een beetje afval scheiden en herbruikbare verpakkingen gebruiken na.

En van al die onwil hebben Nederlanders er nog het allerminste trek in. "Only 51% said they would definitely take individual climate action, with 14% saying they would definitely not and 35% torn. People in Poland and Singapore (56%) were the most willing to act, and in Germany (44%) and the Netherlands (37%) the least." WIJ. ZIJN. NEDERLAND. WIJ ZIJN NEDERLAND.

Instant Update: NL gaat Trudeau alweer achterna en gaat stoppen met buitenlandse investeringen in kolen, olie en gas.