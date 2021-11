Vroeg of laat komt het er toch wel van en terecht.

Vasthouden aan het oude brengt weinig vooruitgang.

Het past juist bij Rotterdam om te blijven vernieuwen.

En natuurlijk kost het een bak geld, maar nieuwe stadsontwikkeling levert ook geld op.

Ik ben ‘s in Manchester geweest en daar zijn twee topclubs in een stad met minder inwoners dan in Rotterdam.

Zelfs het cricketstadion is indrukwekkend.

Niet te bang zijn en vooral niet vasthouden aan nostalgie.

Ok, BAM(Bunniksidese Aannemers) heeft de prijs verhoogd, maar dat mag zo’n plan niet tegenhouden.

Zelfs de hardcore Vak S-erTs zullen over een jaar of wat denken: “hadden we misschien tóch maar…”

Als Ajax wéér kampioen is.

Hup Roffa! Mouwen omhoog en bouweeuh die Kuip.