Feyenoord City. Het woord alleen al. Alsof iemand een hele grote Kuip tot aan de rand toe heeft gevuld met emmers marketingpis. Feyenoord City. Al jarenlang een slecht plan, bij elkaar gesywert door megalomane vastgoedtypes en voetbalbobo's die denken dat je bekers wint door luchtkastelen te bouwen in plaats van door verstandig beleid. De gemoederen onder de Feyenoord-aanhang zijn zoals dat heet 'verhit' en gisteren werd een 34-jarige man aangehouden voor bedreigingen. Dat gaf directeur Koevermans een excuus om zijn kat naar de gemeenteraad te sturen en te zeggen dat het besluit over Feyenoord City met een half jaar is uitgesteld. Maar. Nu is het woord aan de gewone Rotterdammert. Die mag vandaag, de hele dag lang, in de gemeenteraad zijn zegje doen. Over hand in hand kameraden. Over geen woorden maar daden. Over leve Feyenoord 1. En over Feyenoord City. Livestream DAARRR.