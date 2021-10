Feyenoord, ik hou van die club. Dit seizoen kunnen we weer genieten van hele leuke potjes voetbal, en dat met een beperkt budget. Ik kan dat wel waarderen, geen debiele bedragen voor Cinderella voetballertjes maar creatief zijn met de paar euro’s die je hebt.

Het mindere van de laatste tien jaar of zo is toch wel het bestuur. Of is het besturen, want Feyenoord zit vol met groepjes die allemaal de macht willen. En dan wordt er een zwak persoon naar voren geschoven om als Algemeen Directeur te dienen. Deze groepjes willen geen sterk persoon als Van Den Herik, die met zijn vuist op tafel slaat wanneer nodig, maar een ambtenaar met een charisma van een gepelde ui of een uitgerangeerde tennisser. Koevermans loopt al vele jaren bij Feyenoord rond maar heeft nog nooit wat verfrissends gedaan. Weer een grijze muis als AD die het nieuwe stadion erdoorheen moest sluizen zonder weerwoord.

Het wordt tijd dat al deze groepjes opbokken en dat de club weer het belangrijkste wordt. Al die vastgoed baasjes, Goldman Sachs baasjes en ook Opstelten die probeert zijn zakken te vullen, ga weg!stelletje parasieten.

Een nieuwe frisse AD, zonder banden met al deze clubjes en stichtingen is van harte welkom. En met een beetje charisma, maar dat is misschien te veel gevraagd in deze “ barre tijden”.