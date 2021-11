Gewoon stom.

Of 'gewoon', Frans is echt héél erg stom. Wat hij wil kan niet, wat hij zegt is een leugen, waar hij voor staat is een ambtelijke farce, en hij ontleent alles wat hij is aan de voorgenoemde 3 parameters. Kortom; hij is dus niets.

Dat vind ik onder de noemer 'stom' vallen.

Een slijmerige meeloper, naar de bek luller en überpopulist met een chronische moraalvinger die diep in de reedt zit van wie dan ook op dat moment de scepter zwaait in Brussel. Vind Frans fijn. Hij zegt dat wat hij doet bedoeld is om "de wereld te verbeteren". Wat natuurlijk op zich al de meest alarmerende, oorlogszuchtige en bloeddorstige taal is die een socialist kan uitslaan, gezien binnen historische context, de wereld verbeteren betekent bij een hardcore socialist dood, verderf, onderdrukking, armoede en honger voor het gepeupel en puissante rijkdom, vraatzucht en corruptie bij de machthebbers.

Daar is Frans nu aangeland. Puissant rijk, corrupt tot op het bot, obees en veel te oud. De dood, het verderf, het bloedvergieten, de honger en de staatsonderdrukking komen er met rasse schreden aan.

Het maakt voor Frans niet uit of hij vrouw of man genoemd word, het boeit de man geen reedt. Hij wil voor álles slijmen, kwijlen, pleasen en aaien, álles om zijn positie te behouden. Al moet hij daarvoor in een burka of een mini rokje lopen, het maakt hem niets uit. Als ze hem morgen een mooi ouderwets showuniform willen aanmeten dan staat hij als eerste klaar bij de meetlat. Glunderend en met gemanicuurde nagels zal hij kiezen voor een lichtblauw uniform, met gulden maarschalksstaf, hoge glanzende rijlaarzen, een bijpassende cape met veel klatergouden medailles.