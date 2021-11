Ondertussen in dat perfide Albion....

Stoffen ze dit idee weer af:

"There are subtler ways to impose carbon taxes. In 2006, the former Labour environment secretary David Miliband put forward a radical scheme for tradable personal carbon allowances (PCAs). Everyone would have a carbon allowance to spend on heating, petrol or flying, issued by a central carbon bank. The national allowance would shrink each year to cut personal carbon emissions. The well-off use the most carbon – they have big houses, drive SUVs and fly frequently – while half the population never flies, and many live in flats or small homes. Some 17m households have no car. Carbon credits would be tradable, so those using least could profit by selling some of their allowance, while heavy users would have to buy their spare credits via the carbon bank."

Begrijpen die deugkneuzen wel dat ze nu staan te protesteren tegen hun eigen consumptie-gedrag? Begrijpen ze wel dat dit uiteindelijk op het bord van de lage- en midden-inkomens beland, dat die "verkoopbare" credits gaandeweg aan inflatie onderhevig zullen zijn, waardoor ook lage verbruikers extra credits moeten aanschaffen (als ze daar het geld al voor hebben).

We gaan naar een hele enge samenleving, ik noem het neo-feodalisme.