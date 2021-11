U kunt geeneens meer veel te hard over een dijk scheuren en meisjes doodrijden, zoals Walter van Wijngaarden uit Loosdrecht, zonder keihard in uw portemonnee geraakt te worden. Alles. Wordt. Duurder. Met je telefoon achter het stuur een vaccinatieafspraak maken: was € 250, wordt € 350. Onnodig links blijven rijden na het wegrijden van het uithalen van drugs in de Rotterdamse haven: was € 150, wordt € 220. Geen voorrang verlenen aan de stinkdiesel met mensen die in Volendam gaan demonstreren tegen Zwarte Piet: was € 250, wordt € 350. En uw salaris was drie keer niks en blijft drie keer niks. Dan is het voor uw gemoed alleen nog zaak de schoonheid te ontdekken in de sores. Er zit namelijk een soort romantiek in de leegte van uw portemonnee, u moet het alleen nog zien te omarmen. Geniet nou maar gewoon van het ongemak! En niet te hard rijden!