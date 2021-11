Vind ik nog optimistisch van u. Ik zie meer een poging tot damagecontrol maar pas nadat een wél verstandig iemand er kritiek op had. De deugclub die deze campagne verzonnen heeft is net zo goed eu-rommel en het had ook best gekund dat niemand z'n bek open had getrokken uit angst voor de represailles van de religie van de vrede. We zullen eens zien hoe het deze fransmevrouw-van-zandbakafkomst de komende dagen vergaat. Zou best kunnen dat die onder moet duiken, extra beveiliging en de rest van de treurigheid die je ten deel valt als je de islam afvalt. Dit is geen zelfreflectie, eerder een totale onverschilligheid voor doorgeslagen wokieplannen die pas na publicatie opgemerkt worden. Er is dus geen enkele zelfreflectie bij die eu clubjes, die moet nota bene van frans-marokkaanse ministers komen.