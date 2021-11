En dan heropenen we nu een discussie waar we nog minder zin in hebben dan in zwarte piet (die overigens best racistisch is). Het vraagstuk luidt: is het dragen van een hoofddoek/hijab/burka vrijwillig of niet? Je komt uiteindelijk natuurlijk uit bij de vraag of vrije wil bestaat, en daar zijn wij echt te achterlijk voor dus dat bespreekt u maar lekker in de comments.

Maar de EU en Raad van Europa menen zichzelf wel intelligent genoeg voor het beantwoorden van die vraag, en sponsoren dus de onderstaande slide make-over campagne. De hashtag is #WECAN4HRS en daar snapten we na een open tongbreuk nog niets van. Four horses? Four hours? For her? For human resources? Maar nee. HRS staat voor Human Rights Speech. Weer wat geleerd en de 'S' in HRS is alvast voor u voorgekauwd met een hele lijst aan hashtags en captions voor bij uw foto's; "Choose hashtags and messages to go with your images – mix and match between groups and images. All posts should have #WECAN4HRS so the impact of the campaign can be monitored".

Inspirerend, zo'n grassroots beweging. Meer beeldmateriaal voor op uw socials na de breek!

In gebiedende wijs 'vragen' om respect. Werkt bijna altijd!

Bouw Uw Vrouw!

Als jullie het zeggen dames

Alweer gebiedend

"Hate is overrated". Dat, is waar