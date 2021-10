Lekker man. Strakblauw luchtje, zonnetje, weinig wind, Nederlandje schitterend in beeld door een NASA-satelliet. Geen vuiltje aan de lucht. Als de dauw is verdwenen nog even het gras maaien, voor de laatste keer dit jaar. Ideaal weertje om de alliums en de scilla's in de grond te proppen. En doe ook nog maar wat narcissen, want een geel voorjaar is een mooi voorjaar. Buurman boer is ook aan het het maaien - wat zal het zijn, de 8ste of 9de snee? In het zwerk allerlei vogelbeesten in V-formatie naar het zuiden. Oh ja, ff nestkastjes schoonmaken en weer terughangen. Hee kijk, daar gaat de peperdure Toyota HiLux van het waterschap, die komen de sloten schouwen (zwaait). Dan weet je het. De derde maandag van oktober is geweest, en eigenlijk zouden we moeten kreperen van de kou. MAAR NU EVEN NIET, want het is 18 graden, eind oktober. HOE EXTREEM IS DAT? clickbaiten ze bij de boomloze Volkskrant.

Vroeger, toen was het pas extreem...

27 oktober

Op 27 oktober 1937 noteerde Maastricht nog een volwaardige zomerse dag met een maximum van 26.2 graden!